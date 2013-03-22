«Львовоблэнерго» готово отключить подачу электроэнергии на стадион «Арена-Львов» с 29 марта 2013 года из-за долгов за потребленную электроэнергию, которые по состоянию на 22 марта составили 682 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном на корпоративном сайте.

Согласно сообщению, 20 марта поставка электроэнергии уже была приостановлена и затем возобновлена 21 марта в связи с обращением Львовской облгосадминистрации, пообещавшей разрешить ситуацию с расчетами «Арены-Львов» в недельный срок, сообщают в энергокомпании.

«Одновременно «Львовоблэнерго» официально уведомило «Арену-Львов» о прекращении энергопоставок с 29 марта 2013 года в случае, если оплата за потребленную энергию так и не произойдет», - говорится в сообщении «Львовоблэнерго».

В компании напомнили, что электроэнергия закупается централизовано у Государственного предприятия «Энергорынок» в объемах, оговоренных договорами поставки, подписанными с потребителями. «Согласно действующему законодательству, каждый потребитель должен рассчитываться за потребленную электроэнергию в сроки, прописанные в договоре. Задолженность за потребленную электроэнергию негативно отражается на уровне расчетов перед «Энергорынком» и ставит под угрозу энергоснабжение Львовской области», - отмечают в компании.

Справка УНИАН. ОАО “Львовоблэнерго” – монополист по поставке электроэнергии во Львове и Львовской области.

Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Margaroza Commercial Limited и Lex Perfecta Limited, владеющие по 25% акций облэнерго, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Commercal Ltd, владеющие по 13,4921%, а также Kerelio Commercial Limited владеющая 12,19% акций компании.

«Арена Львов» - футбольный стадион, который вмещает почти 35 тыс. человек.