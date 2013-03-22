Минрегион решил не индексировать стоимость жилья в 2012 году из-за стабильных цен

Индексация балансовой стоимости объектов жилищного фонда в 2012 году проводиться не будет из-за того, что стоимость строительства значительно не увеличилась.

Об этом говорится на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Учитывая, что в течение 2012 года стоимость строительства значительно не увеличилась, индексация балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2013 года не проводится», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров №1024 от 31 августа 1996 г. с целью ежегодного приведения балансовой стоимости объектов существующего жилищного фонда в соответствие с реальной стоимостью строительства жилья ежегодно проводится индексация балансовой стоимости объектов жилищного фонда до 15 февраля каждого года по состоянию на 1 января в соответствии с индексами, утверждаемыми Минрегионом, Минэкономразвития на основании данных Госстата.

Балансовая стоимость объектов жилищного фонда определяется путем индексации балансовой стоимости этих объектов в зависимости от срока ввода их в эксплуатацию для определения изменений балансовой стоимости и износа жилых домов.