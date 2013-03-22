В столице планируют демонтировать около 6 тысяч киосков

В течение 2013 года в Киеве профильные службы планируют демонтировать около 6 тысяч незаконных киосков. Как сообщает пресс-служба КГГА, демонтажные бригады очищают от незаконных МАФов 20-метровую зону возле станций метро «Дворец спорта», «Печерская», «Дружбы народов» и «Лыбидская». Владельцы киосков были накануне предупреждены о сносе.

Согласно утвержденным планам, с 23 до 25 марта специалисты коммунального предприятия «Киевблагоустройство» планируют провести демонтаж 19 объектов, которые размещены в запрещенной зоне входа/выхода станций метро «Житомирская», «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко».

Сегодня директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой вместе с инспекторами вручил предпринимателям предупреждения о плановом демонтаже киосков возле двух последних указанных станций метрополитена.

«Для нас принципиально важно, чтобы субъекты предпринимательской деятельности сами осознали цивилизованный подход к борьбе с незаконными малыми архитектурными формами в столице. Сначала мы предупреждаем и даем возможность убрать незаконный киоск собственными силами. В случае, если предприниматель игнорирует предупреждение, мы демонтируем такие киоски принудительно. Мы не имеем желания кого-то лишать права на предпринимательскую деятельность, мы обязаны навести порядок с размещением киосков в столице. Этого от нас требует абсолютное большинство киевлян», – сказал С.Садовой.

Столичная власть намерена окончательно предупредить факты незаконной установки МАФов на территории города, тесно сотрудничая с правоохранительными органами города и прорабатывая обращения общины Киева, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта КГГА заявила, что в связи с вступлением в силу решения Киевсовета от 28 февраля относительно размещения временных сооружений в столице стартует активная кампания по демонтажу этих конструкций.

В Киеве, по разным данным, функционирует от 20 до 30 тысяч киосков.

Председатель КГГА Александр Попов пообещал, что в городе останется около 6 тысяч МАФов.

Ознакомиться с планом проведения демонтажных работ можно на сайте Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды: http://www.gukbm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=935&Itemid=110