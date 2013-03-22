АМКУ разрешил «Ашан Украина» приобрести контроль над киевским гипермаркетом реал,

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компаниям «Риал Истейт Ф.К.А.У.» и «Ашан Украина Гипермаркет» на приобретение доли в уставном капитале компании «реал, - Гипермаркет Украина» (все - Киев).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

При этом АМКУ предоставил разрешение ООО «РИАЛ ИСТЕЙТ Ф.К.А.У.» на опосредованное приобретение через ООО «реал, - Гипермаркет Украина» контроля над ООО «Реал Пропертиз Украина» (Киев).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года один из крупнейших ритейлеров в мире немецкая Metro Group договорилась о продаже своей сети гипермаркетов в Восточной Европе, в том числе двух гипермаркетов в Украине, французской группе Auchan за около 1,1 млрд евро. Планировалось, что в будущем гипермаркеты real,- будут работать под брендом Auchan.

Справка УНИАН. ООО «реал,- Гипермаркет Украина» является дочерней компанией real,- International Holding GmbH, входящей в состав МETRO Group.

Компания real,- создана в 1992 году в Германии. Сегодня 439 магазинов компании работают в Германии, Польше, Турции, России и Румынии.

В Украине сеть представлена двумя гипермаркетами в Одессе и Киеве. Средняя торговая площадь гипермаркетов real,- составляет около 8,5 тыс. кв. м, ассортимент – 35 тыс. артикулов.

Компания «Ашан» была создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). Сегодня группа компаний «Ашан» представлена в 12 странах мира, включает в себя 1403 гипер- и супермаркета. Выручка компании в 2011 году составила 44,4 млрд евро, чистая прибыль - 810 млн евро. Инвестиции Auchan в 2011 году составили 1,6 млрд евро (без учета затрат на приобретение активов).

В Украине компания работает с 2008 года. На сегодня сеть включает 8 гипермаркетов - в Киеве (4), Макеевке (Донецкая обл.), Кривом Роге, Запорожье, селе Сокольники (Львовская обл.).