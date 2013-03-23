Снегопад в Киеве уменьшится не ранее чем через двое суток - КГГА

Уменьшение интенсивности снегопада в Киеве следует ожидать не ранее, чем в ближайшие двое суток, в то же время температура воздуха снизится до 12 градусов мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак.

По его словам, начиная 22 марта, в Киеве в течение 16 часов выпало около 55 мм осадков, в результате чего толщина снежного покрова составляет 50 см и в ближайшие двое суток ожидается выпадение еще 14 мм.

"То есть, в Киеве выпадет около 65 мм осадков при месячной норме 47", - сказал А.Мазурчак.

Он также отметил, что на данный момент на Левобережье столицы расчищены практически все основные проезды. Вместе с тем есть проблемы со снегоуборкой в Голосеевском, Шевченковском и Святошинском районах. Наиболее проблемные участки – ул. Заболотного, Кольцевая дорога, проспект Победы и ул. Телиги.

А.Мазурчак сказал, что "Киевавтодор" начал основную работу по расчистке дорог в 00.30 ночи на субботу, так как раньше техника, которая была задействована в расчистке дорог, не могла проехать дорогами города из-за пробок.

По словам А.Мазурчака, ситуация была осложнена и тем, что, несмотря на запрет на въезд в черту города, на дорогах столицы уже находились большегрузные фуры, которые образовали заторы. На сегодняшний день фуры были оттянуты при помощи БТР и тягачей, но 120 из них остаются на обочинах дорог, что также затрудняет расчистку.

В тоже время А.Мазурчак сообщил, что на подъездах в Киеве скопилось большое количество большегрузного транспорта. Для их водителей организован подвоз горячего питания.

Замглавы КГГА также отметил, что в столице обращений с обморожениями в больницы не было, но медики готовы к оказанию такой помощи.

В целом А.Мазурчак подчеркнул, что из 13 регионов страны, в которых заранее было объявлено об ухудшении погодных условий, наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Киевской области.

"Что будет такой большой снегопад, рассчитать никто не мог", - сказал он.

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