«Киевэнерго» переведет жителей трех районов столицы на прямые договоры

Публичное акционерное общество «Киевэнерго», входящее в крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, с 1 апреля расширит действие пилотного проекта по предоставлению коммунальных услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения конечному потребителю, начатого в 2011 году, подключив к проекту дома трех жилых массивов столицы - Троещины, Подола и Голосеево. Об этом УНИАН сообщили в Дирекции коммуникаций «Киевэнерго».

В частности, с 1 апреля «Киевэнерго» начнет заключать прямые договоры с жителями 5 жилых домов на Троещине, а в апреле – мае еще 47 домов на Троещине и Подоле. В сферу действия пилотного проекта попадут жилые дома на ул. Каштановой, 13-А, проспекте Маяковского, 59-А, ул. Бальзака, 48-А, ул. Почайнинской, 64 и ул. Константиновской, 61. Затем, «Киевэнерго» приступит к заключению договоров с жителями двух жилых домов по улице Трутенко в Голосеево.

Согласно корпоративным планам, в течение следующих трех лет «Киевэнерго» может перейти на прямые договоры с половиной жителей Киева.

«Необходимыми условиями для перехода на прямые договоры остаются наличие общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды; надлежащего техническое состояние внутридомовых сетей; урегулирование вопроса о реструктуризации задолженности за тепловую энергию, потребленную до момента заключения прямых договоров с жителями», - сказано в сообщении «Киевэнерго».

В «Киевэнерго» также напомнили, что на сегодняшний день исполнителями услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению в Киеве в большинстве домов являются их балансодержатели.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав холдинга ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.