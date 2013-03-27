Богатырева будет противостоять попыткам отчуждения земель санаториев

Министерство здравоохранения Украины считает, что система санаторно-курортных заведений должна быть сохранена, и не должна пострадать от попыток отчуждения земель для коммерческого строительства.

Об этом министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заявила во время пресс-конференции для представителей региональных изданий, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

"Мы признаем, что материально-техническая база санаториев нуждается в обновлении и укреплении, но категорически против того, чтобы их кому-то отдавать", - сказала министр.

Она сообщила, что Минздрав тщательно проанализировало возможности улучшить работу санаторных заведений и источники необходимых ресурсов. "Мы не рассчитываем на то, что это будут бюджетные средства. Но за счет хозяйственной деятельности, которую проводят санатории, они бы могли существенно улучшить свое состояние и качество предоставляемых услуг", - убеждена Р.Богатырева.

По ее словам, сейчас усилия министерства направлены на то, чтобы решить ряд первоочередных проблем, в частности, отсутствия правоустанавливающих документов на право владения земельными участками и недвижимым имуществом, которые фактически принадлежат санаториям. Также должны быть решены вопросы с инвестиционными договорами, согласно которым в некоторых заведениях состоялось отчуждение государственного имущества.

Главные врачи санаториев, сообщила руководитель Минздрава, получили поручение принять срочные меры для узаконивания земельных участков и недвижимого имущества, которые находятся в их подчинении, а также обеспечить их учет. Одна из ближайших коллегий министерства будет посвящена анализу работы этих заведений, отметила она.

Отдельно Р.Богатырева прокомментировала ситуацию с детским костно-туберкулезным санаторием им. Боброва в Алупке (Крым). Теперь санаторий фактически отрезан от моря, поскольку частная фирма-застройщик построила забор вдоль склона, ведущего к набережной и пляжу, где обычно отдыхают дети. Произошло это в новогодние праздники, на основании одного из решений Алупкинского горсовета о выделении земли.

"Случай с санаторием Боброва - это просто вызов системе, особенно правовой. Мы считаем, что вся земля должна быть возвращена санаторию, другой позиции у Министерства здравоохранения нет, и не будет", - заявила Р.Богатырева.

Как напомнили в пресс-службе Минздрава, ситуация с Детским санаторием им. Боброва возникла в 2005 году, когда Алупкинский горсовет, в нарушение действующего законодательства, стал принимать многочисленные решения о выделении участков под жилищную застройку на территории этого заведения.

Кроме того, Общество рыболовов-любителей "Чайка" заняло территорию санатория площадью 2000 кв. м, построив там эллинги - спуски к воде. При этом судебными инстанциями иск по этому факту оставлен без рассмотрения.

В 2010 году по факту превышения горсоветом полномочий было возбуждено уголовное дело. Еще предыдущим составом Алупкинского городского совета в 2010-м вообще был отменен Государственный акт санатория, который был впоследствии возобновлен на основании решения суда.

Теперь новый состав горсовета, во-первых: не отменяет решения, которые были изданы предыдущим составом совета в 2005-2010 годах, и, во-вторых: не предоставляет документацию по фактам вынесения решений и выделения госактов на территории санатория, отметили в Минздраве.

В 2012 году было направлено 3 обращения санатория в Госземинспекцию АРК и 2 обращения в Госинспекцию сельского хозяйства АРК с просьбой провести проверку соблюдения земельного законодательства. Однако ответов на эти обращения не было, констатировали в министерстве.

18 января 2012 года было также направлено обращение в Госземинспекцию Крыма. Материалы проверки лишь констатируют факт выделения земли, однако не дают никаких заключений относительно правомерности этого выделения. Исковые заявления на решение о выделении участков на территории санатория подавались в судебные инстанции разных уровней, начиная еще с 2006 года.

За последние 5 лет было подано 48 исков, 25 из которых были удовлетворены, но до сих пор их обжалуют частные лица. На сегодняшний день 4 активных иска находятся в производстве. Кроме того, горсовет Алупки не предоставляет информации относительно выделения земельных участков частным лицам и учреждениям для последующего обжалования и возвращения земельных участков санаторию, проинформировали в Минздраве, добавив, что борьба за сохранение территории санатория продолжается.