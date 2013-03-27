В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Попова

Народный депутат Украины Сергей Мищенко (внефракционный) зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отставке председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Мищенко, по убеждению депутата, «коллапс в Киеве повлекла не погода, а нынешняя власть Партии регионов, «руководящей» столицей».

С.Мищенко отметил, что бездействие КГГА – это «преступление перед общиной Киева». «Поэтому я зарегистрировал проект постановления, в котором Верховная Рада требует от Президента Украины отправить в отставку председателя Киевской городской администрации А.Попова», - отмечает он.

По словам С.Мищенко, «кроме разбитых дорог, круглосуточных пробок на улицах, отсутствия самых необходимых продуктов питания в целых районах Киева» хуже всего то, что прогулки по улицам центральной части Киева «стали опасными для жизни из-за падения сосулек на голову или работы снегоочистительной техники».

С.Мищенко отметил, что киевская власть оказалась полностью не готовой к зиме 2013 года, и «апогеем безответственности и беспомощности КГГА» стали снежные вьюги 22-23 марта.

«Был опыт снегопадов в декабре 2012 году, но он ничему не научил. Власть еще за неделю получила предупреждение от синоптиков о чрезвычайных погодных условиях. Все, что они сделали, – обратились через Интернет к водителям с просьбой ограничить использование частного транспорта. Больше не было сделано абсолютно ничего», - сказал С.Мищенко.

По его словам, оперативный штаб по чрезвычайной ситуации был открыт в столице только спустя сутки после того, как началось ненастье.

«Деятельность штаба свелась к увольнению чиновников, а Киев самостоятельно продолжает бороться с последствиями ненастья. Уже начались паводки, а А.Попов дальше ищет виновных, и ничего не делается, чтобы предотвратить новое стихийное бедствие в Киеве, возможно еще страшнее, чем снегопад», - отметил С.Мищенко.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпало более месячной нормы снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице.

26 марта председатель КГГА А.Попов принял отставку своего первого заместителя Александра Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, А.Попов сообщил о решении уволить начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Виталия Пшеничного, который должен был отреагировать на ненастье своевременно, то есть до ситуации, которая возникла 22-23 марта.

Также председатель КГГА приказал подготовить соответствующие документы и подать их в Киевсовет относительно увольнения генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского.