Депутаты предлагают ввести семилетний мораторий на застройку зеленых зон Киева

На рассмотрение Верховной Рады подан проект закона № 2626 о моратории на строительство объектов производственного назначения и объектов непроизводственного назначения на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Александра Бригинца, инициаторами законопроекта являются все народные депутаты, избранные по мажоритарным округам Киева: Владимир Арьев, А.Бригинец, Дмитрий Андриевский, Виталий Ярема, Владимир Бондаренко, Леонид Емец, Александр Чорноволенко, Владимир Яворивский, Ксения Ляпина, Андрей Ильенко, Виктор Чумак и Сергей Терехин.

Проектом закона предусмотрено введение моратория на застройку зеленых зон сроком на 7 лет. Строительство запрещено в скверах, ботанических садах, парках, лесопарках, рекреационных зонах, лесах Киева; урочищах с крутыми склонами; зеленых насаждениях придомовых территорий; берегозащитных участках и водоохранных зонах; на островах Днепра в пределах территории Киева.

Предлагается, что термин «объект производственного назначения» - это объект сферы материального производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля, общественное питание, материально-техническое обеспечение и сбыт); «объект непроизводственного назначения» - объект жилищного и коммунального хозяйства, заведение охраны здоровья.

«Уничтожение зеленых зон Киева прогрессирует с неимоверной скоростью. Мы инициировали этот законопроект, поскольку никакие решения Киевсовета не позволяют уберечь зеленые насаждения от застройки и уничтожения. Данный закон защитит Киев как одну из зеленых столиц Европы», - заявил А.Бригинец.

Он выразил надежду, что представители Партии регионов поддержат настоящий документ, ведь «независимо от политической ориентации большинство из них живет в Киеве».