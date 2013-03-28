В Харькове к Евробаскету-2015 государство построит базу за 40 млн грн

В Харькове, в рамках подготовки к проведению Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года, государство построит современную тренировочную базу за 40 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

“В рамках подготовки к Евробаскету-2015 в Харькове за счет средств государственного бюджета будет построена тренировочная база. Это современный комплекс, несколько залов, который после проведения Евробаскета станет основой ДЮСШ уже нового европейского типа”, - сказал он.

“Этот проект будет построен полностью на государственные средства — это более 40 млн грн”, - добавил он.

По его словам, к Евробаскету-2015 в Харькове также будет построена новая мультифункциональная арена, на которой можно будет проводить как спортивные соревнования, так и выставки и концерты.

Он отметил, что эта арена будет построена на базе частно-государственного партнерства.

“То, которое касается мультифункциональной арены, — будет классический пример государственно-частного партнерства. Частный инвестор вложит 25% средств, 75% - докредитують государственные банки. Инвестор возвращает тело кредита на протяжении пяти лет, государство гасит проценты”, - сказал А.Вилкул.

По его словам, вместимость арены на спортивных мероприятиях будет составлять 6 тыс. зрителей, на концертных и выставочных мероприятиях — более 7 тыс. зрителей.

По данным пресс-службы Харьковской ОГА, многофункциональная спортивная арена будет построена по адресу: просп. Маршала Жукова, 2-б. Стоимость строительства — 280 млн грн.

Генподрядчик — ООО “Спецстроймонтаж-Украина”.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

В марте Кабинет министров Украины определил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта спортивных сооружений и физкультурно-спортивной инфраструктуры и организационных мероприятий на 2013 год по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Средства, в частности, будут выделены на проектирование и реконструкцию здания Дворца спорта в Киеве, универсально-зрелищного спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске, а также проектирование и строительство тренировочных баз в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Харьковской областях.

Планируется, что на строительство 6 спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове для проведения в Украине Чемпионата Европы по баскетболу частными инвесторами будет израсходовано около 4,3 млрд грн.

Государственное финансирование подготовки чемпионата будет составлять 7,057 млрд грн.