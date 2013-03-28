Киевляне задекларировали 114 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости

По состоянию на 28 марта 829 жителей Киева задекларировали 113,7 млн грн доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2012 году, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Объем обязательного к уплате налога составляет 17,3 млн грн. Причем налог на доходы физических лиц необходимо уплатить не позднее 1 августа 2013 года.

Столичные налоговики напомнили, что факт сдачи имущества в аренду является обязательным критерием подачи декларации, а сама кампания по декларированию доходов продлится до 1 мая.

В ГНС Киева также сообщили, что на сегодняшний день киевляне подали 8 475 деклараций об имущественном состоянии и доходах, задекларировав доходы в сумме 1,547 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине идет кампания по декларированию доходов физических лиц, которая продлится до 1 мая 2013 года. На время проведения декларационной кампании все подразделения налоговой службы, ответственные за ее проведение, работают в усиленном режиме, чтобы каждый налогоплательщик смог подать декларацию и получить необходимую консультацию в удобное для него время.

Кроме того, декларации можно подавать в электронном виде, предварительно получив в Аккредитованном центре сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины электронный ключ цифровой подписи и программное обеспечение к нему. Цифровой ключ выдается бесплатно.

Напомним также, что на 1 июля 2012 года 624,6 тыс. граждан Украины подали в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.