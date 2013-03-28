Предприятия Киева задекларировали более 285 тыс. кв. м жилья, подлежащего налогообложению

Предприятия Киева, являющиеся юридическими лицами – плательщиками налога на жилую недвижимость, отличную от земельного участка, задекларировали в общей сложности 285,4 тыс. квадратных метров, подлежащих налогообложению. Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе Киева.

Сумма налога, обязательного к уплате, составила 2,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине введен налог на недвижимость, отличную от земельного участка, который платят физические и юридические лица, в том числе нерезиденты – собственники жилой недвижимости.

Юридические лица платят налог на недвижимость авансовыми платежами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ставка налога для квартир площадью от 120 кв. м до 240 кв. м, а также домов площадью не более 500 кв. м составляет 1% от минимальной заработной платы (1 147 грн на 1 января 2013 года). Для квартир и домов большей площадью ставка налога рассчитывается с учетом 2,7% от размера минимальной зарплаты.