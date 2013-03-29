В Киеве на период паводка за подземными переходами закрепили дежурных

В Киеве на период паводка за подземными переходами закрепят ответственных дежурных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, в КГГА состоялось совещание относительно координации действий с целью предотвращения подтопления подземных переходов, которых в столице около 1,5 тыс.

В заседании приняли участие, кроме представителей администрации, руководители районных ДЭУ, на балансе которых находятся переходы, и победители инвестиционного конкурса, между которыми были распределены все подземные переходы столицы для осуществления торговли.

«Согласно условиям конкурса, если инвестор получил подземный переход, где можно поставить торговую площадку, он брал на себя также обязательство по содержанию тех переходов, где торговля запрещена. Таким образом, были распределены все объекты. Поэтому мероприятия по предотвращению затопления будут проводиться и контролироваться в каждом подземном переходе», – сообщил директор Департамента экономики и инвестиций Игорь Довбань.

Он также добавил, что сегодня на инвесторов было возложено задание закрепить за каждым переходом по два ответственных лица и обеспечить подземные переходы помпами в необходимых местах.

Вместе с тем, монтажные бригады начали проверку технического состояния подземных переходов и наличия там стационарных насосов.

Также во время совещания было поставлена задача организовать обратную связь с помощью Контактного центра 15-51 или социальных сетей с целью оперативного реагирования на информацию киевлян относительно угроз или видимых подтоплений подземных переходов.