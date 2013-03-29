Столичная налоговая с начала года выявила 85 случаев теневой аренды квартир

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в Киеве с начала текущего года выявила 85 случаев теневой аренды квартир, сообщили УНИАН в ГНС Киева.

Объем налоговых доначислений составил 215 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 марта т.г. 829 жителей Киева задекларировали 113,7 млн грн доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества в 2012 году. Объем обязательного к уплате налога составляет 17,3 млн грн.

Столичные налоговики напомнили, что факт сдачи имущества в аренду является обязательным критерием подачи декларации, а сама кампания по декларированию доходов продлится до 1 мая.