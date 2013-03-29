Задолженность населения за коммунальные услуги выросла до 13,5 млрд грн

Задолженность населения по оплате за коммунальные услуги выросла по сравнению с январем на 1% и на конец февраля составила 13,5 млрд грн при среднем сроке задолженности – 2,9 месяцев.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом в январе – феврале были подписаны 6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 19,4 млн грн, причем сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 13,6 млн грн. В целом по Украине с 2003 года было подписано 3,1 млн таких договоров на сумму 2,8 млрд грн. Сумма платежей по ним составила 1,9 мдрд грн.

Кроме того, в январе-феврале 2013 года население Украины оплатило коммунальные услуги в объеме 8,6 млрд грн, что составляет 90,8% насчитанных за этот период сумм.

«В региональном разрезе наивысший уровень оплаты услуг ЖКХ был зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Сумской областях (107-99,5%), самый низкий – в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях (81,6–86,0%)», - сообщает Госстат.

По данным службы, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного собственника личного счета в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года вырос на 9,7% - до 637,5 грн с учетом среднего показателя потребленной электроэнергии на уровне 150 кВт\ч.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 27,7 млн грн, что на 8,5 млн грн (на 23,5%) меньше, чем в январе-феврале 2012 года. Субсидии были назначены 165,1 тыс. семей (92,4% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями).

Из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 24,3 млн грн, в сельской – 3,4 млн грн.