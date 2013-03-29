Украина будет внедрять экологически чистые технологии на очистных сооружениях – Азаров

Будапешт. Украина будет внедрять экологически чистые технологии в работе очистных сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Николай Азаров журналистам после посещения очистных сооружений компании "Веорг", которые работают по экологически чистым биотехнологиям, рассчитанным на небольшие населенные пункты. Строительство такой станции стоит около 3 млн евро.

"Такой опыт применим в небольших городах, мы его будем широко распространять. Самое главное, что мы уже в нашей стране имеем такие станции. Я лично заехал, посмотрел и убедился, что тут мы тоже уже не отстаем", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине подобная станция работает недалеко от Севастополя, а всего в Украине пять таких станций.

"Мы будем такую технологию внедрять и дальше. Бортничи (Бортническая станция аэрации - УНИАН) для нас это головная боль, скажу прямо", - отметил Н.Азаров. При этом он подчеркнул, что правительство реализует программу реконструкции станции, но ее реализацию тормозит нехватка средств.

Напомним, что в настоящее время начата разработка проекта реконструкции Бортнической станции аэрации, работу над которым предусматривается завершить в начале осени с.г. Стоимость реконструкции БСА оценивают в 420-500 млн евро.