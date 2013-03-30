Вилкул: в связи с угрозой наводнения необходимо взаимодействие с соседними государствами

В связи с угрозой наводнения необходимо эффективное взаимодействие с соседними государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время всеукраинского селекторного совещания относительно действий центральных и местных органов власти, связанных с предотвращением подтопления населенных пунктов и территорий.

“Учитывая, что около 60% водных ресурсов бассейна Днепра формируется за пределами Украины, в рамках сотрудничества на трансграничных водных объектах отработан порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией с правительствами и службами по чрезвычайным ситуациям о паводковой ситуации на водных объектах с Россией и Беларусью”, - сказал А.Вилкул.

Он также отметил, что также разработаны схемы взаимодействия и по другим трансграничным рекам, в частности, с Польшей, Словакией, Венгрией, Молдовой и Румынией.