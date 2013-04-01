«Спільна справа» хочет вызвать Попова на «общественный самосуд»

Представители гражданского движения «Спільна справа» заявляют, что вызовут главу Киевской городской госадминистрации Александра Попова на «общественный самосуд», который состоится 2-го апреля в 10:00 под Верховной Радой Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения «Спільна справа», соответствующая «повестка» будет официально передана в КГГА в понедельник представителями гражданского движения.

«В повестке Попова информируют о том, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная небрежность), а именно - неподобающее выполнение своих обязанностей, приведшее к особо тяжелым последствиям - убыткам для киевлян и даже человеческим жертвам», - отмечается в заявлении.

Активисты подчеркивают, что «не обеспечив надлежащую ликвидацию последствий ненастья, постигшего Киев на прошлой неделе, А.Попов виноват в непредоставлении своевременной медицинской помощи десяткам людей, которые в ней нуждались и которые умерли, поскольку машины «скорой» не могли своевременно прибыть на вызовы».

«Мы сейчас выясняем, сколько реально людей погибло из-за преступной небрежности Попова. Также будет установлено, сколько людей лишились жизни в прошлом году из-за падения сосулек и другие последствия профнепригодности этого эрзац - главы КГГА», - заявил координатор ОД «Спільна справа» Александр Данилюк.

По его словам, «после такого честные офицеры стреляются».

«Но у бывшего сотрудника КГБ Попова нет ни малейшего представления, что такое офицерская честь. Поэтому его будет судить общество, как единственный легитимный на сегодня в Украине суд», - подчеркнул А.Данилюк.