Жилье на вторичном рынке Киева в марте подешевело на 0,3%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в марте 2013 года снизилась на 0,3% по сравнению с февралем 2013 года — до 16 209 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в марте выросли цены на жилье в Голосеевском (на 1,5%, до 17 072 грн/кв. м), Дарницком (на 0,9%, до 11 704 грн/кв. м), Днепровском (на 0,6%, до 12 937 грн/кв. м), Оболонском (на 0,5%, до 16 999 грн/кв. м) и Подольском (на 0,4%, до 15 960 грн/кв. м) районах.

При этом снижение цен произошло в Деснянском (на 0,3%, до 11 348 грн/кв. м), Печерском (на 1,8%, до 23 603 грн/кв. м), Святошинском (на 0,6%, до 12 969 грн/кв. м), Соломенском (на 1,1%, до 15 239 грн/кв. м) и Шевченковском (на 1,9%, до 19 637 грн/кв. м) районах.

По данным портала, в марте выросли цены только на трехкомнатные квартиры – на 0,4%, до 16 165 грн/кв.м. В то же время однокомнатные квартиры подешевели на 0,2% – до 15 146 грн/кв. м, двухкомнатные – на 0,5%, до 16 578 грн/кв. м, четырехкомнатные – на 1,2%, до 17 601 грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в марте увеличилось на 14,6% относительно февраля и составило 19 011 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении вырос на 14,5%.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 40%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 34% от общего количества, в центре Киева – 26%.

В общем объеме предложения 1-комнатные квартиры занимают 23%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 35% и 4-комнатные – 10%. Увеличение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир, наибольшее – на однокомнатные (на 19,4%).

В отчете проанализировано 19 011 квартир на вторичном рынке жилья Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале 2013 года выросла на 0,7% - до 16 255 грн/кв. м.

По оценкам консалтинговой компании SV Development, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 года выросла на 0,67% (13 долл.) по сравнению с январем 2013 г. – до 1 940 долл./кв. м.