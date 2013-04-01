Застройщики тратят на взятки до 30% от стоимости объекта - исследование

В Украине размер взяток при оформлении разрешений на строительство в 2012 году составлял 2,5-6% и доходил до 30% от стоимости строительства объекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции научный руководитель Европейской исследовательской ассоциации Марина Соболевская, объявляя результаты исследования общественного мнения на тему влияния закона «О регулировании градостроительной деятельности» на уровень коррупции в строительстве.

Как уточнила руководитель экспертного совета Европейской исследовательской ассоциации Светлана Горина, по сравнению с 2008 и 2009 годами, в 2012 году размер взяток в процентном отношении от стоимости объекта строительства остался примерно на том же уровне.

Согласно результатам опроса застройщиков, закон «О регулировании градостроительной деятельности», принятый в феврале 2011 года, не повлиял на снижение уровня коррупции в строительстве. В частности, 18% респондентов считают, что ни одно внедренное законом изменение не повлияло на уровень коррупции в сфере выдачи разрешений на строительство.

По мнению 63% опрошенных, наиболее коррумпированными являются органы, ответственные за ввод объектов в эксплуатацию, а 66% респондентов таковыми считают органы, ответственные за подключение объектов к коммунальным сетям.

С.Горина добавила, что причиной последнего застройщики называют то, что инженерными сетям владеют монополисты, которые диктуют свои правила.

Наиболее распространенными коррупционными практиками в 2012 году были использование личных связей и вымогание взятки (51% против 48% в 2009 году и 37% против 34% соответственно). При этом вырос и уровень добровольного взяточничества (31% против 24% в 2009 году).

В частности, при вводе объектов в эксплуатацию 43% опрошенных использовали личные связи, у 33% требовали взятки, а 27% сами предлагали взятку.

Согласно исследованию, среди позитивных последствий внедрения закона опрошенные назвали уменьшение доли компаний, которые начали строительство до получения разрешения либо регистрации декларации о начале выполнения строительных работ (18% против 22% в 2009 году). Также застройщики отмечают сокращение количества визитов в разрешительные органы - с 5,4-11,5 в 2009 году до 3,9-6,7 визитов в 2012 году.

При этом со 106 в 2009 году до 38 в 2012 году сократилось количество дней, необходимых для регистрации деклараций на право выполнения строительных работ. Вместе с тем, задекларированное в законе количество дней для выполнения отдельных процедур (которые в большинстве случаев не должны превышать 10 дней) не выполняется на практике.

Результаты опроса продемонстрировали рост осведомленности застройщиков об антикоррупционных действиях правительства в строительной отрасли (с 15% в 2009 году до 27% в 2012 году). 74% респондентов в целом позитивно оценивают закон «О регулировании градостроительной деятельности».

Подводя итоги исследования, С.Горина отметила, что антикоррупционного эффекта от внедрения закона нет, уровень коррупции вырос почти на всех этапах разрешительных процедур в строительстве. Кроме того, коррупция расцветает и в центрах предоставления административных услуг.

«Некоторым образом реформа в строительстве стоит на месте. Настоящие иностранные инвесторы в Украину не идут, количество иностранных инвесторов уменьшается... И поэтому, ожидать, что жилье подешевеет и люди смогут получить его по умеренным ценам, пока не можем», - сказала она.

В свою очередь директор Департамента градостроительства, архитектуры и планирования территорий Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Соколов отметил, что еще более сокращать количество разрешительных процедур на строительство нельзя, поскольку существует технологический процесс, который должен гарантировать безопасность и надежность строящихся зданий и сооружений для населения.

«Технологические процессы диктуют свои правила игры, и мы не можем их уменьшать без конца. Поэтому возникает дискуссия среди специалистов о том, что существующий закон создает некоторые риски технологического характера. Ранее специалисты согласовывали объекты с целью убедиться, что или проектная документация, или другие проектные решения принимаются в соответствии с государственными строительными нормами. Сегодня согласования все отменены, проектировщик уже исключительно обязан выполнять проектно-сметную документацию в соответствии с государственными строительными нормами», - добавил он.

И.Соколов также сообщил, что министерство отслеживает внедрение норм закона на местах, поскольку нормативные документы не на всех территориях выполняются в полном объеме.

Справка УНИАН. Исследование «Как повлиял закон «О регулировании градостроительной деятельности» на уровень коррупции в строительстве» провела Европейская исследовательская ассоциация совместно с компанией InMind при поддержке Международного фонда «Відродження». Исследование проводилось методом личного интервью среди компаний, находящихся в городах с численностью населения более 100 тыс. человек. В феврале-марте 2008 года было опрошено 126 человек, в феврале-марте 2009 года - 136 человек, в ноябре-декабре 2012 года - 102 человека. В опросе принимали участие компании, вводившие объекты в эксплуатацию.