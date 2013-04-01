Стоимость жилья на первичном рынке Киева в марте снизилась на 0,9%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева в марте 2013 года по сравнению с февралем снизилась на 0,88% - до 13 341 грн./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в марте стоимость жилья эконом-класса снизилась на 0,2%, до 9963 грн/кв. м, бизнес-класса – снизилась на 0,37%, до 15 184 грн/кв. м, премиум-класса – выросла на 0,23%, до 21 450 грн/кв. м.

По данным портала, за год (с марта 2012 г.) цены на квартиры в новостройках Киева увеличились на 1,5%.

В марте к продаже предлагались квартиры 64 операторами в 135 объектах. Предложение квартир в марте в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева выросло на 1,7% и на 2,47% соответственно относительно февраля 2013 года.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 60%. Новостройки бизнес-класса составляют 27% от общего количества, премиум-класса – 13%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, бизнес-класса уменьшилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляет ИАП «Столичная недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в феврале 2013 года снизилась на 0,07% по сравнению с январем 2013 года - до 13 459 грн/кв. м.

По оценкам консалтинговой компании SV Development, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир (в недостроенных домах) в феврале 2013 года по сравнению с январем выросла на 0,46% (8 долл.) – до 1 740 долл./кв. м.