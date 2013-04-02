Строительная компания «Под ключ» просит власти остановить рейдерский захват жилого дома

Столичная строительная компания «Под ключ» обратилась к Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой остановить рейдерский захват построенного ею жилищного комплекса. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН директор ЧП «Под ключ» Павел Василевский.

«С 2007 года мы вели строительство жилищного объекта по улице Щербакова в Киеве. На завершающем этапе строительства - в августе 2010 года - было выявлено, что один из субподрядчиков — компания «Центрэнергобуд» - завысила стоимость выполненных работ на 18 млн грн. После этого наши договорные отношения перешли в судебные тяжбы», - сказал П.Василевский.

По его словам, в результате иска против компании «Под ключ» было возбуждено дело о банкротстве, а также возбуждены два уголовных дела — как против застройщика, так и против «Центрэнергобуда».

П.Василевский отметил, что, несмотря на проблемы, застройщик не отказывается от взятых обязательств и уже к июлю текущего года планирует начать заселение жилищного комплекса.

Юрист Денис Ципин заявил на пресс-конференции, что данный вопрос должен быть решен органами власти, которые также несут ответственность за сложившуюся ситуацию.

«В Украине принято достаточно много законов по противодействию рейдерским захватам, но на самом деле они продолжались и будут продолжаться, пока государство не поставит точку в вопросе незаконности действий государственных служб, которые призваны защищать права инвесторов», - подчеркнул юрист.

Справка УНИАН. Частная компания «Под ключ» занимается строительством многоэтажных жилищных комплексов и работает на рынке около 10 лет.