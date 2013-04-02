Госфонд содействия молодежному строительству запустит единый госреестр очередников на жилье

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству к октябрю 2013 года планирует запустить Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин журналистам во вторник.

По его словам, вице-премьер-министр Александр Вилкул поручил завершить формирование госреестра к октябрю.

«Мы понимаем, что реестр — это, с одной стороны, технологическая часть, а с другой стороны — информационная. У меня нет сомнений в том, что сроки, озвученные вице-премьером в части формирования технологической составляющей, будут завершены к октябрю. И параллельно будет вестись наполнение базы реестра», - сказал Л. Рысухин.

Он добавил, что наполнение реестра может занять длительное время, поскольку очень многое зависит от органов местного самоуправления, которые ведут свои квартирные учеты.

По данным фонда, в Украине насчитывается около 2900 органов, которые ведут квартирный учет. Задача реестра — свести всю базу данных в одном месте.

По данным Госстата, на 1 января 2012 года, в Украине на квартирном учете находилось 1,170 млн человек.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в первом квартале 2013 года планировал запустить Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабмина №271 от 5 апреля 2012 г., Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно сформировать Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 1 января 2013 года. Сроки формирования реестра были продлены с 1 января 2012 года до 1 января 2013 года.