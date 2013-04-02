Госфонд содействия молодежному строительству возобновляет льготное кредитование

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с апреля 2013 года возобновляет выдачу кредитов по программе льготного молодежного кредитования и предоставление господдержки по программе доступного жилья (30/70).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин в ходе круглого стола «Перспективы государственных жилищных программ».

«На этой неделе мы возобновляем кредитование по программе льготного молодежного кредитования. Мы получили первые 18 миллионов. Всего в текущем году в госбюджете предусмотрено 80 млн грн», - сообщил он.

Также в апреле, по его словам, возобновляется программа оказания государственной поддержки по схеме 30/70. «В апреле мы начали выдавать первые ссуды. Думаю, не меньше 10 миллионов из 90 млн грн, которые имеются в текущем году», - сказал Л.Рысухин.

По его данным, за первые две недели текущего года банки направили 370 предложений по участию в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов, около 80 семей уже заключили первые договоры в этом году.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году, в рамках реализации жилищных государственных программ, реализуемых Госфондом содействия молодежному строительству, господдержку получили 2 596 семей, что в 2 раза превышает показатель за 2011 год.

В государственном бюджете на 2013 год на финансирование программы льготного долгосрочного молодежного кредитования предусмотрено 80 млн грн, на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов - 300 млн грн, на программы частичной компенсации ставок коммерческих банков - 111 млн грн, на программу «Доступное жилье» (30/70) - 50 млн грн, на пополнение уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству - 40 млн грн.

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