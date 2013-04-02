Группа «ЭСТА» в 2012 году снизила чистую прибыль в 13,3 раза

Группа «ЭСТА», холдинг недвижимости группы СКМ, в 2012 году снизила чистую прибыль в 13,3 раза по сравнению с 2011 годом, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «ЭСТА Холдинг», управляющей компании группы «ЭСТА».

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности группы, совокупные активы группы по сравнению с 2011 годом выросли на 22% - до 643,9 млн долл. (526,7 млн долл. в 2011 году). Суммарная выручка группы составила 36,9 млн долл., что на 18% (5,5 млн долл.) больше, чем в 2011 году.

При этом чистая прибыль группы в 2012 году снизилась в 13,3 раза - до 1,3 млн долл. (в 2011 году - 17,3 млн долл.).

Показатель EВITDA по сравнению с 2011 годом вырос на 4% и составил 5 млн долл.

Рост ключевых показателей в компании объясняют оформлением в структуру группы активов, которые ранее находились под управлением «ЭСТА Холдинга», вложениями в капитальное строительство инвестиционной недвижимости, а также увеличением объема выручки от аренды недвижимости.

В международную консолидированную отчетность вошли финансовые данные всех компаний, которые включены в юридическую структуру группы «ЭСТА».

Аудит компании ESPV Limited, корпоративного центра группы «ЭСТА», провела международная компания PricewaterhouseCoopers.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. ООО «Эста Холдинг» на 100% входит в группу СКМ.

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (г. Донецк), «Опера» (г. Киев), Park Inn (г. Донецк), БЦ «Пушкинский» (г. Донецк), вторая очередь БЦ «Леонардо» (г. Киев), логистический комплекс (г. Днепропетровск), проект реконструкции ЦУМа на стадии реализации (г. Киев). Кроме того, в группу входит компания «ЭСТА Проперти Менеджмент», основной задачей которой является управление и эксплуатация функционирующих офисных помещений.