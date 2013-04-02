Кабмин продлил до октября срок формирования госреестра очередников на жилье

Кабинет министров продлил с января до октября 2013 года срок, до которого должно быть завершено формирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №210 от 27 марта 2013 года, обнародованном на правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №238 от 11 марта 2011 года “О Едином государственном реестре граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий”.

Согласно изменениям, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить включение в реестр информации о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и завершить его формирование до 1 октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству к октябрю 2013 года планирует запустить Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Мы понимаем, что реестр — это, с одной стороны, технологическая часть, а с другой стороны — информационная. У меня нет сомнений в том, что сроки, озвученные вице-премьером в части формирования технологической составляющей, будут завершены к октябрю. И параллельно будет вестись наполнение базы реестра», - сказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабмина №271 от 5 апреля 2012 г., Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно сформировать Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 1 января 2013 года. Сроки формирования реестра были продлены с 1 января 2012 года до 1 января 2013 года.