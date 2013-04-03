“Укргазбанк” выделит 500 млн грн на финансирование доступного жилья

В 2013 году “Укргазбанк” намерен выделить 500 млн грн на участие в государственных программах по финансированию доступного жилья. Как сообщила пресс-служба банка, об этом заявила заместитель главы правления “Укргазбанка” Елена Дмитриева в рамках круглого стола «Перспективы государственных жилищных программ».

По ее словам, государственная программа «Доступное жилье» с прошлого года обеспечила существенный рост ипотечного кредитования в банке. “Из 500 млн грн выданных ипотечных кредитов, 170 млн грн приходится на кредиты по государственной программе «Доступное жилье». Государственные программы жилищного кредитования не могут повлиять на стоимость жилья, но могут повлиять на процентные ставки», - сказала она.

Е.Дмитриева также сообщила, что на 3 апреля в рамках программы «Доступное жилье» банком выдано 814 кредитов на 185,6 млн грн, наиболее активными в этом направлении являются Киевская, Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Сумская области и АР Крым.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ожидает финансирования в этом году семи жилищных государственных программ на уровне 7,074 млрд грн. Эта сумма включает как средства из госбюджета, так и кредитный ресурс, который Украина планирует привлечь в этом году под государственные гарантии.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 21,0 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 8,68 млрд грн, обязательства – 17,18 млрд грн, средства клиентов — 7,02 млрд грн, собственный капитал – 3,81 млрд грн, уставный капитал – 10 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,1 млрд грн.

93% акций банка находятся в собственности государства в лице Министерства финансов Украины.