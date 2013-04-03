Кабмин будет искать причины, тормозящие градостроительную реформу

Премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу и профильным министерствам в ближайшее время проанализировать причины, тормозящие активизацию градостроительной деятельности и подготовить доклад на специальное расширенное заседание Кабинета министров.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Пришло время системно рассмотреть этот вопрос на заседании правительства и сделать выводы относительно причин и лиц, которые тормозят активизацию строительства», - подчеркнул Н.Азаров.

В частности, он отметил, что революционное упрощение разрешительных процедур в строительстве формально не оставило практически никаких преград для застройщиков. Однако на самом деле ситуация достаточно неоднозначная.

Результаты мониторинга Минрегионстроя свидетельствуют о том, что есть города, в которых до сих пор не отменены решения местных органов власти, которые не отвечают нормам закона «О регулировании градостроительной деятельности». Кроме того, не утверждены генеральные планы и зонирования застройки.

«То есть, нормативная база хорошая, а выделенных участков во многих регионах как не было, так и нет», - говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня сложилась совершенно неприемлемая ситуация, когда в одних регионах с разрешениями густо, в других - пусто.

В 2012 году было выдано 109 тыс. разрешений на строительство, что в 2,7 раза больше, чем до начала реформы.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 г. Минрегион заявил о завершении на законодательном уровне реформы градостроительной деятельности, которая основывалась на законе «О регулировании градостроительной деятельности», вступившем в силу 12 марта 2011 года, и множестве подзаконных актов.

Данными документами сокращен перечень документов, необходимых для получения разрешения на выполнение строительных работ, сроки выдачи такого разрешения, введен декларативный принцип по выполнению подготовительных и строительных работ.

При этом заказчик имеет право выполнять подготовительные или строительные работы на основании строительного паспорта сразу после направления уведомления. Срок для регистрации деклараций о начале подготовительных и строительных работ составляет 5 дней, для выдачи разрешения на выполнение строительных работ - 10 дней, для принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта - 10 дней.