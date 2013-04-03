В Киев привезли 115 саженцев каштанов для высадки на Крещатике

В Киев привезли 115 саженцев мясокрасных каштанов для высадки на улице Крещатик. Деревья передала городу компания «UDP».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в целом главную улицу столицы украсят более 300 каштанов.

Так, до конца недели в столицу привезут еще 205 деревьев, высаживание которых на Крещатике осуществит ООО «Профессиональный садовник», которое стало победителем конкурсных торгов на проведение капитального ремонта зеленых насаждений на главной улице столицы.

По информации генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, уже сегодня подготовлены 100 лунок для высадки каштанов. Работы по замене почвы продолжаются. В настоящее время специалисты коммунального объединения «Киевзеленстрой» обрабатывают лунки антисептическим раствором. Кроме того, зеленстроевцы обрезали старые насаждения, а также удалили сухие и аварийные деревья.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года перед Евро-2012 на Крещатике - от Бессарабской до Европейской площади – было вырублено более 90 деревьев. Значительная часть вырубленных деревьев - липы до 7 лет.

Тогда гендиректор «Киевзеленстроя» сообщил, что вместо сухих лип на Крещатике высадят каштаны.

1 марта с.г. председатель КГГА Александр Попов сообщил, что предусматривается высадить деревья на Крещатике за счет средств благотворителей, которые уже вышли сами с такой инициативой к городской власти.