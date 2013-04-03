Самая дорогая квартира в Украине продается в Киеве за 11,5 млн долл., сообщает портал бесплатных объявлений Slando.

Согласно рейтингу самых дорогих апартаментов, самое дорогое жилье сосредоточено в столице. За 11,5 млн долл. предлагается двухуровневый пентхаус общей площадью 580 кв. м по ул. Десятинной.

На втором месте — квартира по ул. Юрковской за 8 млн долл. Апартаменты занимают весь седьмой этаж 8-этажного дома. Площадь квартиры – 201 кв. м.

Третью позицию занимает квартира по ул. Льва Толстого стоимостью 7 млн долл. Квартира общей площадью 555 кв. м расположена в доме, являющемся памятником архитектуры. Трехэтажная квартира насчитывает 9 комнат, холлы, кухни, санузлы, каминный зал, балконы, черный ход, зимний сад и террасу.

На четвертом месте — квартира по ул. Ольгинской за 6,5 млн долл. Шестикомнатная квартира площадью 304 кв. м также расположена в доме – памятнике истории и архитектуры в сквере театра им. И.Франко.

Замыкает пятерку квартира по ул. Мазепы стоимостью 5,8 млн долл. Пятикомнатные апартаменты занимают 315 кв. м. Покупателю предоставляется два паркоместа.

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