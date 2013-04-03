Стоимость домов в Киеве в первом квартале снизилась на 1,2%

Средняя стоимость домов в Киеве за январь-март 2013 года снизилась на 1,2% - до 13 321 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

По данным портала, за год (с марта 2012 г.) средняя цена домов уменьшилась на 7,5%.

Количество выставленных на продажу частных домов в марте 2013 г., по сравнению с декабрем 2012 г., увеличилось на 6,7%, до 1 187 домов. Объем предложения частных домов в общей площади и денежном выражении увеличился на 8,8% и 7,6% соответственно. За год предложение домов в Киеве уменьшилось на 6,2%.

Наибольшее количество домов в Киеве в марте предлагалось в Дарницком районе (27%). В Голосеевском и Соломенском - по 14%, в Подольском – 10%, в Днепровском и Святошинском районах – по 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Оболонском и Шевченковском (по 6%), Печерском (3%) и Деснянском (2%) районах.

В общем объеме предложения дома площадью 250-500 кв. м занимают 34%, площадью 100-250 кв. м – 32% , до 100 кв. м – 20%, площадью свыше 500 кв. м – 14%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», в Киеве в IV квартале 2012 года стоимость частных домов снизилась на 5,3% - до 13,488 тыс. грн за 1 квадратный метр.