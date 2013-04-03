Кабмин согласовал увольнение Мазурчака

Кабинет министров согласовал увольнение первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака.

Об этом говорится в решении Кабмина от 3 апреля с.г., текстом которого располагает УНИАН.

"В соответствии со статьей 23 закона Украины "О Кабинете министров" предлагаем согласовать отставку А.Мазурчака с должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице. 26 марта вечером председатель КГГА Александр Попов на заседании штаба по ликвидации последствий непогоды в столице заявил, что принял отставку своего первого заместителя А.Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

По окончании заседания А.Мазурчак в интервью журналистам, отвечая на вопрос о его дальнейших планах, заявил, что вообще уходит с государственной службы.