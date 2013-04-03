Строительство стадиона «Арена Львов» до сих пор не завершено - ОГА

Строительство стадиона «Арена Львов» до сих пор не завершено, в эксплуатацию сдана лишь первая очередь, а для завершения второй очереди необходимо еще 333 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом проинформировал первый заместитель председателя Львовской ОГА Богдан Матолич на совещании по вопросам введения в эксплуатацию объектов электроснабжения Госпредприятия “Стадиона «Арена Львов» и ГП «Международный аэропорт «Львов» им. Д. Галицкого.

На заседании, в частности, речь шла о том, что электростанции “Арены Львов” и аэропорта “Львов” до сих пор не введены в эксплуатацию. Для передачи этих объектов эксплуатирующим организациям необходимо завершить незначительные объемы работ, в том числе ввести в эксплуатацию электроподстанции «Стадион», «Аэропорт» и линии электропередач к ним.

В настоящее время в связи с отсутствием финансирования для расчетов за предварительно выполненные работы все пусконаладочные работы и испытания электронагрузок на оборудование и электросети прекращены. Электропитание аэропорта и стадиона осуществляется по временным схемам.

«Это проблема не только города и области, это проблема, на которую должны обратить внимание и на общегосударственном уровне, ведь такая ситуация создает некомфортную среду как в политикуме, так и в социуме. Поэтому мы готовы рассмотреть все предложения относительно решения этого вопроса и наладить схему совместного взаимодействия. Следует идти друг другу навстречу и четко понимать, как нужно действовать», – отметил львовский губернатор Виктор Шемчук.

По словам Б.Матолича, «поскольку программа финансирования строительства стадиона завершилась в 2012 году, то средства на завершение строительства в этом году не поступают. Следовательно, строительство является незавершенным. Соответственно, стадион не может работать на полную мощность, из-за чего накапливаются долги. На сегодняшний день они составляют почти 2 млн. грн.

На совещании обсуждались пути выхода из сложившейся ситуации, в частности, о возможности передачи стадиона «Арена Львов» в коммунальную собственность области или городу.

Председатель областного совета Петр Колодий в свою очередь отметил, что на сегодняшний день существует ряд проблем, которые не позволяют говорить о принятии в коммунальную собственность стадиона.

«Для начала должно быть полностью завершено строительство, пройти государственная экспертиза и объект должен быть сдан в эксплуатацию. Лишь после этого можно будет вернуться к вопросу принятия стадиона в коммунальную собственность», – отметил П.Колодий.

По результатам обсуждения поручено разработать конкретные шаги, которые позволят обеспечить перевод стадиона и аэропорта на постоянное электроснабжение, а также детально расписать финансовые затраты и временные границы выполнения с определением ответственных лиц на каждом участке работы.

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, для завершения работ и погашения кредиторской задолженности за уже выполненные работы по реконструкции Львовского аэропорта необходимо 252,6 млн грн, стадиона «Арена Львов» – 333,96 млн грн.