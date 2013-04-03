Стоимость строительно-монтажных работ в Украине за 2 месяца выросла на 6,8%

В Украине за январь-февраль 2013 года стоимость строительно-монтажных работ выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года стоимость строительно-монтажных работ снизилась на 0,3%. В феврале, по сравнению с январем 2013 года, стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,7%.

Справка УНИАН. В Украине в 2012 году стоимость строительно-монтажных работ выросла на 12,6% по сравнению с 2011 годом.

В 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом, в 2010 году – на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году – на 11,3% по сравнению с 2008 годом.