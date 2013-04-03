Частные дома в пригороде Киева в первом квартале подешевели на 2,4%

Стоимость домов в пригороде Киева в январе-марте 2013 года снизилась на 2,4% - до 9 376 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год (с марта 2012 г.) цены на дома под Киевом снизились на 10,9%.

Количество выставленных на продажу частных домов в марте увеличилось на 20,6%, до 4 тыс. 788 единиц. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении увеличился, соответственно, на 17% и 15%. За год предложение домов под Киевом увеличилось на 109,3%. В марте наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском (39%), Бориспольском (15%), Обуховском (по 14%), Васильковском (13%) районах. Наименьшее количество – в Броварском (10%) и Вышгородском (9%) районах.

В общей структуре предложения дома площадью 100-250 кв. м занимают 36%, площадью 250-500 кв. м – 35%, площадью до 100 кв. м – 17%, от 500 кв. м – 12%.

В марте, по сравнению с декабрем 2012 года, увеличение средней стоимости представленных к продаже домов наблюдалось в Броварском (на 0,4%, до 6 925 грн/кв. м) и в Обуховском (на 0,2%, до 14 938 грн/кв. м) районах. Уменьшение средней стоимости зафиксировано в Васильковском (на 3,7%, до 7 352 грн/кв. м), Бориспольском (на 2,8%, до 8 013 грн/кв. м), Вышгородском (на 2,6%, до 7 538 грн/кв. м) и Киево-Святошинском (на 2,4%, до 9 592 грн/кв. м) районах.

Как сообщал УНИАН, по оценкам «Столичной недвижимости», средняя стоимость частных домов в пригороде Киева за январь-сентябрь 2012 года снизилась на 6,4% - до 1 257 долл./кв. м.