Жилье на вторичном рынке Киева в первом квартале подорожало на 2,3%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2013 года выросла на 2,30% (44 долл.) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – до 1 956 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 553 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 3 013 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 2,34% (69 долл.) – до 3 013 долл., в Шевченковском – на 2,15% (51 долл.) – до 2 423 долл./кв. м, Голосеевском – на 2,02% (36 долл.) – до 1 821 долл., Днепровском – на 2,34% (38 долл.) – до 1 664 долл., Оболонском – на 2,54% (51 долл.) – до 2059 долл., Подольском – на 1,31% (24 долл.) – до 1 862 долл., Дарницком – на 2,80% (44 долл.) – до 1 614 долл., Святошинском – на 3,04% (49 долл.) – до 1 661 долл., Деснянском – на 1,97% (30 долл.) – до 1 553 долл./кв. м, Соломенском районе – на 2% (34 долл.) – до 1731 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 года выросла на 0,67% (13 долл.) по сравнению с январем 2013 г. – до 1 940 долл./кв. м.