Председатель КГГА Александр Попов лично контролирует возобновление работы Дарницкой ТЭЦ, где произошла авария.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, А.Попов принял участие в работе оперативного штаба по ликвидации аварийного отключения тепловой и электрической энергии на Дарницкой ТЭЦ, произошедшего сегодня около 6.20. Неисправность возникла при выполнении работ по плановому выведению в ремонт переключателя «Бровары». При этом произошло короткое замыкание и аварийное отключение второй системы шин 110 кВ, вследствие чего были обесточены две подстанции – «Русановская» и «Химическая» – и распределительная сеть 10 кВ.

В 7.30 электрическая энергия подана к объектам потребления.

Из-за отключения в течение двух часов без теплоснабжения оставались 1,8 тыс. потребителей, в том числе в медицинских и образовательных учреждениях. Без электрической энергии в течение часа находились 100 многоэтажек, 400 частных домов, больница №2 и трамвайный парк. Электропитание было восстановлено около 8.00.

Сегодня до 18.00 предприятие поэтапно выйдет на штатный температурный режим теплообеспечения.

Сейчас проводятся работы по ремонту вышедшего из строя оборудования.

А.Попов лично контролирует работы по восстановлению сети. Председатель КГГА осуществляет объезд объектов социальной инфраструктуры – детских садов и больниц – с целью проверки восстановления тепла и электроснабжения в учреждениях.

Кроме того, А.Попов провел оперативное совещание с руководителями Дарницкого и Днепровского районов в связи с отключением на ТЭЦ. Председатель КГГА дал поручение включить дополнительные электрообогреватели в детских садах, школах и медицинских учреждениях в зоне отключения, пока теплоснабжение на Старой Дарнице, Соцгородке, Осокорках и Березняках будет полностью восстановлено.