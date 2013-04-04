Кабмин утвердил перечень строительства объектов к Евробаскету-2015 на 200 млн грн

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта спортивных сооружений и физкультурно-спортивной инфраструктуры и организационных мероприятий на 2013 год по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№161 от 11 марта 2013 г.) опубликовано в газете «Урядовый курьер» (№63 от 4 апреля т.г.).

Согласно документу, 142,4 млн грн предусматривается выделить на обеспечение многофункциональными спортивными сооружениями. В частности, 70 млн грн планируется направить на проектирование и капремонт второй очереди здания Дворца спорта в Киеве, 72,4 млн грн - на проектирование и реконструкцию здания спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске. На проектирование и строительство тренировочных баз предусматривается выделить 16,9 млн грн, в том числе в Киеве - 0,5 млн грн, Донецкой области - 0,5 млн грн, Днепропетровской области - 14,4 млн грн, Одесской области - 0,5 млн грн, Львовской области - 0,5 млн грн, Харьковской области - 0,5 млн грн.

При этом на проектирование и строительство тренировочных комплексов для подготовки национальной сборной команды планируется направить 40,7 млн грн, в том числе в Киеве (Киевской области) - 39,3 млн грн, Львовской области - 0,7 млн грн, Крыму - 0,7 млн грн.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

По данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 будут построены шесть новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

А.Вилкул сообщил, что государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.