«ЭСТА Холдинг» приступает к установке металлических опор вокруг киевского ЦУМа

Компания «ЭСТА Холдинг» приступила к очередному этапу подготовительных работ по проекту реконструкции Киевского ЦУМа, который предусматривает установку металлоконструкций, удерживающих внешние стены здания, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В рамках этого этапа установят массивные металлические конструкции, которые будут удерживать внешние стены здания на протяжении всего периода реконструкции. Между металлическими опорами будет возведена система площадок, мостков и переходов, которые позволят специалистам проводить ежедневную диагностику фасада. Таким образом, инженеры смогут своевременно обнаруживать и устранять микротрещины, если они возникнут во время реконструкции.

«Сохранение и полная реставрация фасада ЦУМа – одна из наиболее сложных задач всей реконструкции. Этот процесс требует особенной аккуратности и предельного внимания. Именно поэтому демонтаж будет проводиться под постоянным контролем реставраторов и с максимальным использованием ручного труда», – сказал исполнительный директор компании «ЭСТА Холдинг» Максим Громадцов.

В пресс-службе сообщили, что металлоконструкции не займут всю пешеходную зону вокруг универмага. Опоры будут отступать на 5,5 метров от фасада, в то время как ширина тротуара составляет 15 метров. Кроме того, с внешней стороны опорных конструкций установлен безопасный навес для пешеходов.

После окончания реконструкции здания ЦУМа металлические конструкции, удерживающие фасады, будут разобраны.

В компании напомнили, что в феврале 2013 г. начался третий этап подготовительных работ по реконструкции ЦУМа, предусматривающий частичный демонтаж здания. Эти работы планируется завершить в конце лета 2013 года, и начать строительство «нулевого» цикла.

Как сообщал УНИАН, в результате реконструкции планируется увеличить общую площадь ЦУМа вдвое - до 37 740 кв. м и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства. Все конструкции ЦУМа, за исключением фасадов, будут разобраны - главные фасады здания постройки 1939 и 1952 годов будут укреплены, отреставрированы и сохранены в неизменном виде.

После окончания реконструкции ЦУМ сохранит традиционный формат универмага. На двух подземных уровнях разместится парковка; с первого по шестой этаж - мужская, женская, детская одежда и товары для дома, а крыша с обзорной террасой будет отведена под кафе и рестораны. Также проектом предусмотрен продовольственный отдел.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (г. Донецк), «Опера» (г. Киев), Park Inn (г. Донецк), БЦ «Пушкинский» (г. Донецк), вторая очередь БЦ «Леонардо» (г. Киев), логистический комплекс (г. Днепропетровск), проект реконструкции ЦУМа на стадии реализации (г. Киев). Кроме того, в группу входит компания «ЭСТА Проперти Менеджмент», основной задачей которой является управление и эксплуатация функционирующих офисных помещений.

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.