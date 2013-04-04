Внештатная ситуация на Дарницкой ТЭЦ устранена

Внештатная ситуация на Дарницкой ТЭЦ, вследствие котрой были временно обесточены две электрические подстанции «Русановская» и «Химическая», а также временно отключены теплоснабжения части потребителей Дарницкого и Днепровского районов Киева, устранена.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Дарницкой ТЭЦ.

«4 апреля 2013 года в 6:21 во время выполнения плановых ремонтных работ на электрическом оборудовании Дарницкой ТЭЦ произошло аварийное отключение одной из систем шин электроснабжения напряжением 110 кВ. Вследствие этого были временно обесточены две электрические подстанции «Русановская» и «Химическая» и распределительная сеть мощностью 10 кВт с временным отключением теплоснабжения части потребителей Дарницкого и Днепровского районов Киева. Уже в 7:24 поставки электроэнергии к объектам потребления были восстановлены в полном объеме», - сказано в сообщении.

«По состоянию на 13:00 теплоснабжение полностью восстановлено, инциндент исчерпан», - говорится в сообщении.

«Руководство Дарницкой ТЭЦ, осознавая повышенную обеспокоенность общественности к любым внештатным ситуациям на объектах тепловой и электрической генерации, официально заявляет, что никаких повреждений технологического оборудования теплоэлектроцентрали не произошло и никаких угроз окружающей среде нет», - подчеркивается в сообщении.

Коллектив Дарницкой ТЭЦ приносит извинения всем киевлянам, которые временно остались без тепла и света.