Стоимость земли в пригороде Киева в I квартале выросла на 0,86%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале 2013 г. выросла на 0,86%, или на 27 долл. – до 3 158 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1 034 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 804 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Вышгородском районе - на 1,96% (57 долл.) - до 2 960 долл./сотка, Макаровском - на 5,84% (98 долл.) - до 1 776 долл./сотка, Киево-Святошинском районе - на 1,93% (91 долл.) - до 4 804 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком районе - на 2,46% (26 долл.) - до 1 085 долл./сотка, Обуховском районе - на 2,99% (122 долл.) - до 4 206 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков снизилась в Броварском районе - на 2,40% (60 долл.) - до 2 444 долл./сотка, Васильковском - на 1,25% (24 долл.) - до 1 893 долл./сотка, Бородянском - на 2,18% (34 долл.) - до 1 527 долл./сотка, Бориспольском - на 1,10% (37 долл.) - до 3 321 долл./сотка, Фастовском - на 1,34% (14 долл.) - до 1 034 долл./сотка, Белоцерковском - на 2,19% (25 долл.) - до 1 115 долл./сотка, Барышевском - на 2,20% (24 долл.) - до 1 067 долл./сотка, Кагарлыкском - на 1,99% (29 долл.) - до 1 426 долл./сотка, Иванковском - на 1,50% (17 долл.) - до 1 115 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54% (на 149 долл.) – до 3 132 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.