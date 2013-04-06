Суд запретил строительство многоэтажки возле Киевского железнодорожного вокзала

Хозяйственный суд Киева по представлению прокуратуры запретил строительство многоэтажки возле столичного железнодорожного вокзала и обязал застройщика вернуть в коммунальную собственность 0,3 га земли стоимостью почти 1,5 млн грн на ул. Юлиуса Фучика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева.

Как отметили в ведомстве, решением Киевсовета в 2005 году этот земельный участок был передан ООО «Элион» в аренду для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями.

Прокурорской проверкой установлено, что договор аренды земли закончился еще в 2010 году.

Однако, по выводам Главного управления земельных ресурсов КГГА, на земельном участке растут зеленые насаждения и какое-либо строительство до сих пор не ведется.

При таких обстоятельствах суд также обязал застройщика привести земельный участок в надлежащее состояние и вернуть его в коммунальную собственность.