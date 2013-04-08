Отопительный сезон в Киеве можно завершить в стандартные сроки – Гидрометцентр

Продлевать отопительный сезон в Киеве не придется, так как к середине апреля в городе и области установится достаточно высокая температура воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Для города Киева отопительный сезон заканчивается в середине апреля, то есть приблизительно 15 апреля. Исходя из прогноза погоды, который мы можем составить сегодня, в период с 12 по 17 апреля температура воздуха будет превышать +8 градусов, поэтому у Киевской городской администрации будут все основания, чтобы начать период отключения от отопления практически по всему городу», - сообщил Н.Кульбида.

Как сообщал УНИАН, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазира Мартазинова предупреждала о существенном похолодании в середине апреля, и высказала мнение о необходимости продления отопительного сезона.

Отопительный сезон в Киеве начался 15 октября и должен завершиться 15 апреля.