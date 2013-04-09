Акционеры «Киевгорстроя» рассмотрят вопрос выплаты дивидендов на внеочередном собрании

Акционеры крупнейшего столичного застройщика холдинговой компании “Киевгорстрой” на внеочередном собрании рассмотрят вопрос выплаты дивидендов за 2012 год, который предполагалось рассмотреть сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на собрании акционеров холдинга во вторник.

“Дивиденды в 2013 году будут», - сказал глава правления — президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир, добавив, что постоянно действующая бюджетная комиссия, которая должна была утвердить порядок выплаты дивидендов, не собралась по ряду причин. «Я сегодня был в Киевсовете, и они сказали, что сегодня-завтра этот вопрос будет решен и в следующие две недели будет объявлено внеочередное акционерное собрание, чтобы распределить дивиденды”, - сообщил он.

Первый вице-президент “Киевгорстроя” Сергей Соловей уточнил, что инициатором собрания выступит Киевсовет.

Представитель Киевсовета Александр Свербиус пояснил данное решение тем, что были нарушены процедурные вопросы. Проект решения предусматривал, что на выплату дивидендов “Киевгорстрой” направит 30% чистой прибыли, что составляет 43,396 млн грн, что на 6,25% больше суммы выплат в 2011 году.

Также планировалось в резервный фонд направить 10 млн грн, нераспределенную прибыль в размере 91,258 млн грн направить в фонд развития производства.

Выплату дивидендов планировалось провести с 1 июня по 9 октября 2013 года.

На сегодняшнем собрании акционеров также не были приняты решения об изменении состава наблюдательного совета холдинга, об утверждении крупных сделок, совершенных компаний в 2012 году на 3,97 млрд грн и планируемых сделок в 2013 году на 4,159 млрд грн, и о внесении изменений в устав.

Решения не были приняты в связи с тем, что основной акционер холдинга, имеющий 80% акций, представляющий Киевский городской совет, воздержался от принятия решений.

Кроме того, И.Кушнир отметил, что компания будет инициировать на внеочередном собрании рассмотрение вопроса об утверждении сделок в 2012 году. При этом Киевсовет может инициировать внесение изменений в состав наблюдательного совета.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.