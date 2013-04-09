«Киевгорстрой» построит в Киеве завод по выпуску быстросборных конструкций

Крупнейший столичный застройщик холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует построить в Киеве завод по выпуску быстросборных конструкций для строительства индустриального жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава правления - президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир после собрания акционеров холдинга.

По его словам, холдинг намерен провести переговоры с немецкой компанией “Эбау” на выставке с 12-17 апреля в Мюнхене относительно строительства завода, который будет производить крупнопанельные быстросборные конструкции для “Киевгорстроя”.

Планируется, что за год будет построено на базе «Завода отделочных материалов», входящего в “Киевгорстрой”. Строительство завода может занять полгода.

И.Кушнир отметил, что инвестором строительства выступит “Киевгорстрой”, а немецкая компания предоставит технологии.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что с 2013 года в Украине начнет действовать программа строительства индустриального жилья со стоимостью квадратного метра ниже 5 тыс. грн.

27 февраля т.г. вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на расширенном заседании Кабинета министров сообщил, что в Украине в текущем году вместе с активизацией существующих государственных жилищных программ будет начато строительство жилья индустриальным методом.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.