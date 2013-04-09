Мировой объем инвестиций в коммерческую недвижимость вырос на 8%

Мировой объем инвестиций в коммерческую недвижимость в І квартале 2013 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 94 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle со ссылкой на предварительные результаты исследования рынков капитала 60 стран мира «Мировые потоки инвестиций».

В компании прогнозируют, что по итогам 2013 года объем инвестиций достигнет 450–500 млрд долл., с дальнейшим ростом квартальных показателей в течение года.

В частности, в первом квартале 2013 г., в Северной и Южной Америке, в регионе EMEA (Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы инвестиций в недвижимость увеличились на 7-8% по сравнению с прошлым годом. В Северной и Южной Америке это было обусловлено ростом объемов инвестиций на двух крупнейших рынках — США и Канады (на 20% и 6% соответственно).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, продемонстрировавшем рост на 8%, решающими факторами роста стали увеличение объема инвестиций в Японии на 30% по сравнению с прошлым годом и повышение инвестиционной активности в Сингапуре и Гонконге.

Три крупнейших рынка Европы — Великобритания, Франция и Германия — внесли значительный вклад в рост объемов транзакций. В Германии зафиксировано повышение объема инвестиций на 40% по сравнению с прошлым годом. В результате показатель в среднем по региону вырос на 8% в долларах и на 6% в евро.

В отчете «Мировые потоки капиталов» (Global Capital Flows) рассматриваются гостиничная, офисная, складская и торговая недвижимость.

Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости.

Jones Lang LaSalle имеет свыше 200 представительств по всему миру, работающих на рынках более чем 1 тыс. городов в 70 странах. Оборот компании в 2011 году составил 3,6 млрд долл.

В России и странах СНГ Jones Lang LaSalle представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы.