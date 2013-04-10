ГИУ с начала года рефинансировало кредитов на более 20 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала 2013 года, по состоянию на 10 апреля, рефинансировало 111 кредитов для приобретения жилья на более 20 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения.

По словам председателя правления ГИУ Валентина Рыбачука, на сегодняшний день в ведомстве находится еще 121 заявка от банков-партнеров на сумму около 30 млн грн. В ГИУ планируют рассмотреть заявки до конца апреля.

Напомним, с 18 марта 2013 г. Государственное ипотечное учреждение снизило ставку рефинансирования банков по ипотечным кредитам до 15,3% с 18% годовых, что позволяет снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет семьи заемщика в среднем на 500 - 1 тыс. грн в месяц.

С 23 ноября 2012 года по 18 марта 2013 ставка рефинансирования составляла 18% годовых в гривне.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) за январь-февраль 2013 года рефинансировало 9 кредитов на 2,865 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.