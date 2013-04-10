Самая дорогая квартира во Львове продается за 800 тыс. долл., что в 15 раз дешевле самой дорогой квартиры в Киеве, сообщает портал бесплатных объявлений Slando.

Согласно рейтингу, составленному порталом, пятерку самых дорогих квартир во Львове возглавляет четырехкомнатная квартира площадью 217 кв. м с ремонтом, мебелью и техникой за 800 тыс. долл. по ул. Гнатюка.

На втором месте - двухуровневая 6-комнатная квартира площадью 277 кв. м по ул. Рутковича стоимостью 450 тыс. долл.

Третью позицию занимает квартира по ул. Антоненко-Давидовича за 320 тыс. долл. Двухуровневые апартаменты площадью 180 кв. м насчитывают 5 комнат.

На четвертом месте 5-комнатная квартира площадью 133 кв. м по пр. Свободы за 280 тыс. долл.

Замыкает пятерку квартира по ул. Гнатюка за 240 тыс. долл. Двухуровневая квартира насчитывает 4 комнаты и имеет площадь 120 кв. м.

Справка УНИАН. Slando.ua – доска частных интернет-объявлений украинцев, входит в крупный холдинг электронной коммерции Аllegro Group Ukraine.

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