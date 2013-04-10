ВЕТЭК направит 280 млн грн на строительство арены в Харькове к «Евробаскету-2015»

Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК), контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, планирует направить 280 млн грн на строительство спортивной арены в Харькове к чемпионату «Евробаскет-2015».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«По предварительным оценкам, объем инвестиций ВЕТЭК составит около 280 млн гривен. Арену планируют сдать в эксплуатацию уже в январе 2015 года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания станет генеральным инвестором по подготовке Харькова к чемпионату «Евробаскет-2015».

Как передает пресс-служба компании, С.Курченко считает, что после проведения чемпионата Евробаскет-2015, спортивное сооружение можно использовать для проведения соревнований по более чем 100 видам спорта. «Однако, самым главным, с моей точки зрения, является наше намерение создать современную базу для развития детского и юношеского спорта. Уверен, что как государство, так и бизнес просто обязаны создать все условия по обеспечению свободного доступа украинских детей к спорту и здоровому образу жизни», - цитирует пресс-служба слова С.Курченко.

Справка УНИАН. Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена С.Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы.

4 марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Соревнования будут проходить в Днепропетровске, Донецке, Одессе, Харькове, Львове и в Киеве.

В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные по баскетболу, которые проведут 90 матчей. Ожидается, что Украину во время Евробаскета посетят более миллиона иностранных туристов.