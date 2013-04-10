На ЖКХ и строительство в 2013-2014 гг. планируется привлечь около 400 млрд грн

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение около 400 млрд грн на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на пресс-конференции в среду.

«Общий объем программы на 2013-2014 годы, и эта программа будет действовать в дальнейшем, пока составляет около 400 млрд грн. В государственном бюджете запланировано на 2013 год 50 млрд грн под возможность привлечения государственных гарантий. На 2013 год по ЖКХ запланировано 11 млрд грн. Это средства, которые не нужно будет использовать одновременно... Наша задача — не упустить возможность привлечь эти инвестиции в нашу отрасль. Это тот шанс, который отрасль давно ждала», - сказал министр.

Г. Темник пояснил, что в этом году часть средств на программы в ЖКХ и строительстве будет направлена из госбюджета и местных бюджетов, часть — планируется привлечь под госгарантии, инвестиции или кредиты.

По словам Г. Темника, и кредиты, и инвестиции, которые бизнес может привлечь в отрасль ЖКХ, будут возвращаться по одной модели: необходимо осуществить мероприятия по уменьшению расходов, аккумулировать средства и вернуть инвесторам. При этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышать не планируется.

«Это может быть кредит, это может быть инвестиция. Мы считаем, что эта модель позволит прийти инвестициям и бизнесу в отрасль», - отметил он.

Глава Минрегиона сообщил, что министерство с «Укргазбанком» и «Ощадбанком» отрабатывает модели привлечения средств и разрабатывает технико-экономическое обоснование.

Финансирование программ в ЖКХ может начаться с мая-июня 2013 года.

Г. Темник сообщил, что рабочая группа в министерстве до конца апреля разработает изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят привлекать инвестиции. В частности, разработаны три проекта постановления, которые дадут возможность неприбыльным предприятиям привлекать средства.

Министр отметил, что, используя механизмы привлечения инвестиций и кредитов под госгарантии, за 10-12 лет можно полностью выйти из создавшейся в ЖКХ тяжелой ситуации.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.